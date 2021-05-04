Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun bitimine 3 maç kaldı. Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray'a konuk olacak. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, GS BJK maçı hangi gün, saat kaçta?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan şampiyonluk yarışında düğüm bu hafta çözülebilir. Beşiktaş büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Kara Kartal kalan 3 maçtan alacağı 1 beraberlik ve 1 galibiyetle bile şampiyonluk ipini göğüsleyebiliyor. Rakiplerinin gözü Beşiktaş'ta.

40. haftada Türk Telekom Stadyumunda oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu.

Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak karşılaşma TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın tüm maçları gibi saat 20.30'da başlayacak.