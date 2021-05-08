Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak kritik derbi için dakikalar kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.

FUTBOL 08.05.2021 - 19:58 08.05.2021 - 19:58 Kartal Bakışı
Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler açıklandı

İşte derbide ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre

YEDEKLER: Emre Bilgin, Utku, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Serdar Saatçi

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk taktiği!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk taktiği!

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Kerem, Şener, Ömer, Luyindama, Emre Kılınç, Mostafa, Arda, Feghouli, Halil

#galatasaray beşiktaş #Derbi #ilk 11
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