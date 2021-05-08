Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler açıklandı
Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak kritik derbi için dakikalar kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
FUTBOL 08.05.2021 - 19:58 08.05.2021 - 19:58 Kartal Bakışı
İşte derbide ilk 11'ler
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre
YEDEKLER: Emre Bilgin, Utku, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Serdar Saatçi
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao
YEDEKLER: Okan, Kerem, Şener, Ömer, Luyindama, Emre Kılınç, Mostafa, Arda, Feghouli, Halil
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