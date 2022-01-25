Galatasaray Başkanı Burak Elmas Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor. Burak Elmas yaz transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ı uzun süre iki takım transfer etmeye çalışmış ve nihayetinde Beşiktaş hedefine ulaşmıştı.

Galatasaray Başkanının açıklaması şu şekilde;

''Scouting departmanımızın hocamıza sunduğu ve hocamızın da istediği bir liste vardı. Buradan birçok oyuncuyla görüştük. Listede bulunan oyuncuları hocamızın da onayıyla transfer ettik. Takım da böyle kuruldu. Konuşulduğu gibi 35 milyon Euro değil, 21 milyon Euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan oyunculardır.

Yaptığımız transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Ghezzal'ın maliyetinin 4 milyon Euro'ya geldiğini ve Galatasaray'ın geleceği için bu kararı almamamız gerektiğini belirttim.''