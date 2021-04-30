Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, takımın başarısının kadroda yer alan yürekli oyuncular ve onların istikrarı sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Rizespor maçı dönüşünde Başkan Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Fatih Avşar ile değerlendirme yapan Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Daha önce dediğim gibi bu saatten sonra şampiyonluğu vermeyiz. Zor ama güzel maçlar yaşadık. Kimi zaman hüzünlendik, kimi zaman ise sevindik. Beşiktaş tarihinde belki de böylesine ağır yük altına girerek, haftada 3 gün maç oynayarak zirvede kalan tek ekibiz. Bu başarının sırrı kadrodaki tüm futbolcularımda. Aboubakar sakatlık pahasına sahaya çıktı, Cenk Tosun mücadele ederken sakatlandı, Oğuzhan olağanüstü çalıştı. Tüm oyuncularım ayrı ayrı fedakârlık yaptı. Sağ olsunlar alt yapıdan aldığımız genç kardeşlerim de uyumlu çalıştılar. Final maçlarını oynadığımız şu dönemde genç kardeşlerimiz kulübede moral ve motivasyon oldular."

'Onların yaşadıklarını hissettim'

Hani derler ya, 'Gecenin acısını çekmeyen bilmez, sabahın ne kadar değerli olduğunu' işte bu sözler bizleri Beşiktaş takımını bu günlere çıkardı." Ben sistem adamıyım. Nerede nasıl kimi oynatacağımı çok iyi bilirim. Çok iyi ekibim var. Futbolcularımla birebir sürekli konuşuyorum. Futbolcumun tüm sıkıntılarını bilirim. Çünkü ben onların yaşadıklarının fazlasını hissettim. Sezon sonuna kadar 4 maçımız var. Taraftarlarımız bizleri desteklesinler."

'Tüm isteklerimizi yerine getirdi'

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetimi zor günlerde tüm isteklerimizi yerine getirdi. Tüm futbolcuların sorunları vardı onları çözdü. Sahaya çıkacak oyuncunun kafasında sorun olmaması gerekirdi. Çebi ve yönetimi çok akılcı bir yöntemle sıkıntıları giderdi. Yönetimin futbolcuları sahiplenmesi ve sorunlarını çözmesi önemli bir nokta. Her şey bitmedi. Biz sezon başında hedeflerimiz olduğunu söyledik. Futbolcularımıza da bunları anlattık. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Şimdi tek düşüncemiz Hatayspor karşılaşması. Sahamızdaki bu karşılaşmada gücümüzü göstereceğiz." (FANATİK)