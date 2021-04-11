Yılmaz Hoca çok karakterli, renkli bir kişilik
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanına çıktı. Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
FUTBOL 11.04.2021, 19:01 11.04.2021, 19:03
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor'la oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Rakip teknik direktör Yılmaz Vural'la ilgili övgü dolu sözler sarf eden başarılı çalıştırıcı, "Yılmaz Hoca çok karakterli, renkli bir kişilik. Çok seviyoruz. Onun tecrübesi bizlerden çok daha fazla. Bu tür pozisyonda çalışmak zor. Biz de çalıştık. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin hocama. Umarım arzu ettiği skorları yakalar" ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)