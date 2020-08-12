Yeni transferler takımla idmana çıktı
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş, iki yeni oyuncusunu antrenmana dahil ettiği bildirildi. Ancak transferlerin henüz resmileşmemesi sebebiyle basına kapalı olarak yapılan antrenmanlardan N’Sakala ve Welinton’ın fotoğraflarının paylaşılmadığı belirtildi.
FUTBOL 12.08.2020, 10:50
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Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Fabrice N’Sakala’yla anlaşmıştı. Tecrübeli sol beke ek olarak Akdeniz ekibine Fatih Aksoy’u verip karşılığında Brezilyalı stoper Welinton’ı da alan Kara Kartal, 2 futbolcuyu da İstanbul’a getirmişti. Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş’ın, bu 2 ismi de antrenmana dahil ettiği bildirildi. Ancak transferlerin henüz resmileşmemesi sebebiyle basına kapalı olarak yapılan antrenmanlardan N’Sakala ve Welinton’ın fotoğraflarının paylaşılmadığı belirtildi.
Kaynak: Fanatik
necsoy 11 saat önce
2 orta saha 1 kaleci 1 forvet bize yeter...ama ne kadro varmış arkadaş...sadece Rıdvan'a teklif var..yabancılara 3-5 veren olmaz mı yahu...??zaten satış yapılırsa transfer açıklanacak büyük ihtimal...
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