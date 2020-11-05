Welinton’dan mutlusu yok

Peş peşe yaptığı hatalarla taraftarı üzen Brezilyalı futbolcu, son karşılaşmalarda ise formunu artırdı. Kara Kartal’daki ilk maçlarının ardından idmanlarda da negatif görüntüler sergileyen Welinton, iyi geçen 2 maçın ardından dünkü idmanda da oldukça pozitif görüntüler sergiledi.

Ajdin Hasic hazırda bekliyor

Kartal’ın genç kanat oyuncusu Ajdin Hasic, sakatlığını atlatmasının ardından takıma geri dönmüştü. 18 yaşındaki futbolcunun, yarın Gaziantep’le oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alabilecek durumda olduğu bildirildi.

Kaynak: Fanatik