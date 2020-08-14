Welinton sözleşmeye imza atıyor
Beşiktaş ikinci transfer bombasını Welinton ile patlattı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla devlerin radarına giren Brezilyalı stoper, son tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.
FUTBOL 14.08.2020, 11:22
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2017 yılında Katar ekibi Al Khor'dan Alanyaspor'a gelen Welinton'u, Güney ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın ikna ettiği vurgulandı. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Siyah-Beyazlı ekibe dahil olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın bu dönem yaptığı ilk transfer de Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Skala'ydı.
Kaynak: Hürriyet