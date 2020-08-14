Welinton sözleşmeye imza atıyor

2017 yılında Katar ekibi Al Khor'dan Alanyaspor'a gelen'u, Güney ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın ikna ettiği vurgulandı. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Siyah-Beyazlı ekibe dahil olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi'ın bu dönem yaptığı ilk transfer de Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Skala'ydı.

Kaynak: Hürriyet