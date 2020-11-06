Welinton oyuna devam edemedi!

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 16. dakikasında siyah-beyazlıların Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton sakatlandı ve oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine Montero oyuna dahil oldu.