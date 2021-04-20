Welinton Kayserispor maçında yok
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
FUTBOL 20.04.2021, 20:37
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Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça kart sınırında çıkan Brezilyalı stoper, 49. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.