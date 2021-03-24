Vincent Aboubakar yeniden doğdu

Porto’da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden transferine şüpheyle bakılan Vincent, bonservis bedeli ödenmeden geldiği'ta adeta yeniden doğdu. Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, 25 lig maçının 24'ünde ilk onbirde oynayıp 15 gol – 5 asist üretti. OPTA verilerine göre Aboubakar, Beşiktaş formasını giydiği 2016-2017'deki performansını geride bıraktı.

Deneyimli forvetin bu sezon kupadaki 3 maçta da 1 golü bulunuyor. (FANATİK)