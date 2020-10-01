Vincent Aboubakar fırtınası!
Beşiktaş'a geri dönen Aboubakar, takım çalışmalarındaki görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Dünkü çift kale maçta adeta gol olup yağan Kamerunlu futbolcu, antrenman sonrasında bireysel olarak şut çalıştı.
Kara Kartal’da bu sezon itibarıyla ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, geçen hafta Konyaspor’la oynanan karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olmuştu. Porto’dan hazır olarak gelmesi sebebiyle sadece tek idmanla deplasmandaki karşılaşmaya götürülen ve görev aldığı 45 dakikadaki hırslı futboluyla dikkat çeken Kamerunlu futbolcu, idmanlarda da farkını belli ediyor. Hafta başında ve dün yapılan antrenmanlarda takımın en dikkat çeken ismi olmayı başaran Aboubakar, başarılı görüntüsüyle teknik ekibi memnun ediyor. Kondisyon olarak takımla aynı seviyeye çabucak gelen 28 yaşındaki futbolcu, özellikle çift kale maçlardaki hırsıyla göz kamaştırıyor. İdman maçlarında rakip ekipte yer alan takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Aboubakar, adeta gol olup yağıyor.
Kaynak: Fanatik