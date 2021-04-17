Vincent Aboubakar'dan güzel haber
Ankaragücü ile oynanan maçta son dakikada 3 puanı kaçıran Beşiktaş'ta takımdaki eksikler de can sıkıyor.
FUTBOL 17.04.2021, 15:55
29
Süper Lig’de Ankaragücü beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar’ın takımla birlikte çalışmalara başladığı ve ağrısı olmazsa Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. (SÖZCÜ)