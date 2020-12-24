Vida'nın golü Puskas'a aday olur

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan O Jogo “Beşiktaş BB Erzurumspor’u 4-0 yendi.’nın golünün 2021Ödülü’ne adaylardan biri olması gerekir” ifadelerine yer verdi, internet sitesinden de Domagoj Vida’nın golünü paylaştı. Hırvat basını da Vida’nın golünü manşetlerine taşıdı.

Kaynak: Akşam