Vida gitti gidiyor

Üç milyon Euro garanti ücretiyle Beşiktaş yönetimini zora sokan Domagoj Vida için teklifler gelmeye başladı. Fransa'dan Lyon ve İtalya'dan Parma, Hırvat stoperi kadroya katmak için harekete geçti. Yüksek maaşı nedeniyle deneyimli stoperi elden çıkarmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, her iki kulüple de önümüzdeki hafta masaya oturacak. Siyah-beyazlı idareciler, Vida'ya alacaklarına karşılık bonservisini verecek.

Hırvat savunmacının Avrupa'nın önemli ligleri İtalya ve Fransa'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulüp arasında kararını verecek olan Vida, siyah-beyazlı yönetime gitmek istediği takımı iletecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda göremk istediği Hırvat golcü Nikola Kalinic'te ısrar devam ediyor. Yıllık 1.8 milyon Euro'ya sıcak bakan 32 yaşındaki forvet için Atletico Madrid'le temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, kiralama seçenekleri üzerinde pazarlıklar yapıyor.

Kaynak: Skor / Ali Aydın