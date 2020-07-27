Ver Marcelo'yu al Vida'yı

Fransız ekibi, talip olduğu Domagoj'nın aldığı 3.4 miEuro'luk ücretini yüksek bulurken bu durumu oyuncuya bonservis bedeli ödemeyerek dengelemek istiyor. Eski futbolcusuGuedes'i kadrosuna katmayı hedefleyenise Fransız ekibine iki oyuncunun takasını önerdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Marcelo da siyah-beyazlı takıma dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, takımda en yüksek ücreti alan 31 yaşındaki Hırvat yıldızın Lyon'a gitmesi halinde önemli bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.

Kaynak: Sabah