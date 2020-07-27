Ver Marcelo'yu al Vida'yı
Beşiktaş ve Lyon arasında stoper takası olması gündemde.
FUTBOL 27.07.2020, 11:57
20
Fransız ekibi, talip olduğu Domagoj Vida'nın aldığı 3.4 milyon Euro'luk ücretini yüksek bulurken bu durumu oyuncuya bonservis bedeli ödemeyerek dengelemek istiyor. Eski futbolcusu Marcelo Guedes'i kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş ise Fransız ekibine iki oyuncunun takasını önerdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Marcelo da siyah-beyazlı takıma dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, takımda en yüksek ücreti alan 31 yaşındaki Hırvat yıldızın Lyon'a gitmesi halinde önemli bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.
Kaynak: Sabah