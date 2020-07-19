VAR odası Vodafone Park'a taşındı

Süper Lig'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanacak olmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde de uygulamada değişikliğe gidildi. Normal şartlarda aynı anda başlayan 9 maça müdahale edilebilen VAR Merkezi'nde sosyal mesafe nedeniyle bugün 6 maça müdahale ediliyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası,'ın yanına kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemlerin her hafta Covid-19 testinden geçmesine rağmen, hiçbir şekilde riske girmek istemediklerinden dolayı sosyal mesafe kuralı nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı. Aynı uygulama daha önce TFF 1. Lig Play-Off maçlarında ve UEFA mücadelelerinde de yapıldı.

Kaynak: Fotomaç