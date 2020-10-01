Valentin Rosier imzaya geliyor

Transfer dönemi 5 Ekim tarihinde sona ererken çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sağ beke yapılacak takviye konusunu çözüme kavuşturdu. Valentin Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'la anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile de pazarlıklarını tamamladı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcunun ilk etapta 1 milyon Euro garanti ücret istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise 750 bin Euro önerdiği belirtildi.

OPSİYON MADDESİ YOK

Yapılan pazarlıklar sonrası tarafların ortak bir noktada buluştuğu, Fransız futbolcunun bugün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği ifade edildi. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak. Rosier'in bir an önce takıma katılmasını bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte geçici olarak kaptan Necip Uysal'a görev veriyordu.

SOLDA DA OYNUYOR

Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu. Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.

Kaynak: Sabah