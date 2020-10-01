Valentin Rosier imzaya geliyor
Sporting Lizbon’un bedelsiz kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı. Bugün İstanbul’da olması beklenen Valentin Rosier ile 1 yıllık mukavele yapılacak.
Transfer dönemi 5 Ekim tarihinde sona ererken çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sağ beke yapılacak takviye konusunu çözüme kavuşturdu. Valentin Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'la anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile de pazarlıklarını tamamladı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcunun ilk etapta 1 milyon Euro garanti ücret istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise 750 bin Euro önerdiği belirtildi.
OPSİYON MADDESİ YOK
SOLDA DA OYNUYOR
Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu. Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.
Kaynak: Sabah