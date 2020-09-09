Valentin Rosier için düğmeye basıldı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar; Santon, Yedlin, Wagve ve Nazım Sangare’nin ardından Portekiz ekibinde oynayan Valentin Rosier’i listesine aldı. 24 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu.
Beşiktaş rotayı sağ beke çevirdi... Takvim'in haberine göre; Bir süredir savunmanın sağı için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar listesine aldığı Santon, Yedlin, Wagve ve Nazım Sangare'nin ardından bu kez Sporting Lizbon'da oynayan 24 yaşındaki Fransız star Valentin Rosier'e de kanca attı. Bu oyuncu için düğmeye basıldı.
Portekiz kulübünün ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Sağ bek transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Valentin Rosier için hemen cevap beklediği bu transfer olmazsa diğer adaylara yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Valentin Roser'in sürekli oynayacak bir takımda forma gişmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için yönetimin teklif yaptığı öne sürüldü. Bu oyuncu hakkında bu hafta içersinde çok önemli gelişmelerin yaşanabilir.
Kaynak: Fotomaç