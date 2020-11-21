Utku Yuvakuran iğne ile sahada!
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti.
FUTBOL 21.11.2020, 19:39 kartalbakışı.com
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Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu’nun cezalı duruma düşmesinin ardından Başakşehir karşısında kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusuydu. Yedek kaleci Utku Yuvakuran’ın adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında kaleyi Emre Bilgin’in koruması gündeme gelmişti. Ancak Utku Yuvakuran, iğne ile Başakşehir mücadelesinde 11’deki yerini aldı.