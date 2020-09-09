Umut Nayir'in geleceği belli oldu
Başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir ayrılığa sıcak bakmadı.
FUTBOL 09.09.2020, 10:12
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Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: Takvim