Umut Nayir'in geleceği belli oldu

Başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir ayrılığa sıcak bakmadı.

FUTBOL 09.09.2020, 10:12
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Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Takvim

#Umut Nayır #Beşiktaş
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