Umut Nayir'in geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Takvim