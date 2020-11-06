Ümit Milli Takım aday kadrosuna 4 Beşiktaşlı

2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için Ümit Milli takımımız Avusturya ve Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlı kadroya Beşiktaş'tan 4 isim davet edildi.

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.),, İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK),

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)