Alanyaspor forması giyen Fabrice Nsakala, Beşiktaş'a transfer oldu.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Transfer Market' programında gündemi değerlendiren editörümüz Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın Nsakala transferini yorumladı.

Nsakala transferinin üç ay önce bittiğinin altını çizen Gökmen Özcan, "Caner'in gideceği, Nsakala'nın geleceği üç ay önceden belliydi. Tatil dönemi denk geldiği için transfer süreci uzadı" dedi.