Transferler kısa sürede gerçekleşecek

'ın 'Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyasında Başkan Ahmet Nur Çebi'den sonra yönetim içerisinden 1 milyon 100 Bin TL ile en yüksek bağışı yapan yönetici Fatihaçıklamalarda bulundu. Taraftarlardan toplanan yardımların en doğru şekilde kullanılacağını belirten Avşar, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızla yaptığımız toplantıda eksik bölgelerimizi belirledik ve hocamızın istediği isimleri aldık. Bu oyuncularla görüşme halindeyiz. En kısa sürede en iyi ve en uygun transferleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Fanatik