Tosun Paşa gollerini sürdürmek istiyor
Beşiktaş ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u Everton’dan kiralamış, Tosun Paşa ise çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atmıştı. Sonrasında sakatlık ve korona problemleri yaşayan golcü oyuncu ilk 11'de oynadığı Alanyaspor maçında da açılış golünü atmıştı.
FUTBOL 10.04.2021, 12:17
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Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Kara Kartal’dan ayrı kaldı.
Siyah-Beyazlılar’daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0’lık zaferin açılış golünü kaydetti.
Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip yarınki müsabakada 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor.
Bu doğrultuda takımla çalışmalara ek olarak bireysel de idman yapan tecrübeli futbolcu, gollerine devam edip Kartal’a deplasmanda 3 puanı getirmeyi istiyor.
(FANATİK)