Tosic ve Talisca'dan kartal pençesi!

Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.

Dusko Tosic Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında; Talisca'yla bir araya geldiği bir fotoğrafta Beşiktaş ve Talisca'yı etiketleyerek kartal pençesi yaptı.

İki futbolcu da 2018'de Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in yolunu tutmuştu.

İşte Dusko Tosic'in paylaşımı;