Tosic ve Talisca'dan kartal pençesi!
Çin Ligi'nde oynayan Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.
FUTBOL 11.10.2020, 10:49
53
Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.
Dusko Tosic Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında; Talisca'yla bir araya geldiği bir fotoğrafta Beşiktaş ve Talisca'yı etiketleyerek kartal pençesi yaptı.
İki futbolcu da 2018'de Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in yolunu tutmuştu.
İşte Dusko Tosic'in paylaşımı;