TFF, Beşiktaş'ın yeni test talebini geri çevirdi

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor’u ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi dün Antalya ekibine yapılan corona virüsü testlerinde 58 kişilik kafilenin 52’sinin sonuçları pozitif çıkmıştı.

İkinci defa yaptırılan testlerde de sonuç değişmeyince bu kez TFF protokolü gereği İl Sağlık Müdürlüğü'ne resmi test yaptırıldı. Üçüncü test sonucunda kırmızı-beyazlı ekipte sadece 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü sonuçları pozitif olarak açıklandı.

Bu sonuçların ardından Beşiktaş Kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na sabah saatlerinde rakiplerine bir kez daha test yapılması için yazılı başvuruda bulundu.

Ancak federasyon bu talebi, yapılan testlerin futbola dönüş protokolü çerçevesinde kurallara uygun yapıldığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Kaynak: Skor