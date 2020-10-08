Teknik heyetin Valentin Rosier mutluluğu

’ın Portekiz ekibi Sporting’den kiraladığı Valentin, Siyah-Beyazlılar’la idmanlarına devam ediyor. Genç sağ bek, takım antrenmanlarında hızıyla dikkat çekerken teknik bilgisiyle de teknik ekibi kendisine hayran bırakıyor. 26 Ekim’deki Denizlispor karşılaşmasıyla beraber ilk 11’e geçiş yapacak olan Rosier, formayı hiç bırakmamayı hedefliyor.

Kaynak: Fanatik