Tek başına takım Atiba Hutchinson

Beşiktaş süper ligin 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İlk yarısı 2-0 sona eren karşılaşmanın ilk devresine Atiba damga vurdu.

FUTBOL 21.11.2020, 19:51 kartalbakışı.com
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Tek başına takım Atiba Hutchinson

Süper Ligin yeni sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş milli maç arasından sonra Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarısının son dakikalarında iki gol bulan Kara Kartal devreyi 2-0 önde tamamladı.

44. dakikada Siyah Beyazlıları 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, vatandaşı Larin'in 1 dakika sonra atığı golde de asisti yapan isim oldu. Atiba ileryen yaşına rağmen Beşiktaş'ın en istikrarlı ve sivrilen ismi olarak göze çarpıyor.

#Atiba #Başakşehir #Beşiktaş
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