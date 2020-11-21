Tek başına takım Atiba Hutchinson
Beşiktaş süper ligin 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İlk yarısı 2-0 sona eren karşılaşmanın ilk devresine Atiba damga vurdu.
FUTBOL 21.11.2020, 19:51 kartalbakışı.com
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Süper Ligin yeni sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş milli maç arasından sonra Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarısının son dakikalarında iki gol bulan Kara Kartal devreyi 2-0 önde tamamladı.
44. dakikada Siyah Beyazlıları 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, vatandaşı Larin'in 1 dakika sonra atığı golde de asisti yapan isim oldu. Atiba ileryen yaşına rağmen Beşiktaş'ın en istikrarlı ve sivrilen ismi olarak göze çarpıyor.