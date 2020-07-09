Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

ABD'li oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boyd "Gerçekten gol atmak çok güzel. Çünkü çalışmanızın, gayretinizin sonucunu alıyorsunuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Şimdi kazandığımız bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Sergen Yalçın bana güveniyor, en önemlisi bu. Ben de çok çalışarak ona doğru bir tercih yaptığını göstermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıp kulübe layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: Ntv Spor