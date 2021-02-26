Tabletten izledi pozisyona itiraz etti

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında 3 gol olurken 2 gol de VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

Mücadelenin 29. dakikasında Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında ise bu kez'un Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR uyarısının ardından Cüneyt Çakır'ın golü iptal etmesi üzerine yedek kulübesinde pozisyonu izledi.

Pozisyonu kenardan yardımcısı Murat Şahin ile birlikte tabletten izleyen Sergen Yalçın, incelemesinin ardından maçın 4. hakemine tepki gösterdi. (HÜRRİYET)