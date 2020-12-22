Süper Ligde maçların tarihleri belli oldu!
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen açıklama geldi. Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarını açıklayan TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının 19. haftada oynanacağını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray Beşiktaş karşılaşması 0-0 sona ererek dev derbi golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Gözler şimdi bu sezonun derbi maçında olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? İşte, Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı tarihi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken TFF maç programını duyurdu. Ezeli rakipler Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması bu sezon 19’uncu haftada 17 Ocak 2021 tarihinde oynanacak. İki dev rakip derbiden üstün çıkmak için ciddi mücadele verecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçıyla ilgili ayrıntılar.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın kanal bilgisi ise daha sonra açıklanacak.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
16’NCI HAFTA
2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
- 3 Ocak 2021 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
- 4 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17’NCİ HAFTA
- 5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
- 6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
- 7 Ocak 2021 Perşembe
18’İNCİ HAFTA
- 9 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
- 10 Ocak 2021 Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
- 11 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19’UNCU HAFTA
15 Ocak 2021 Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak 2021 Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak 2021 Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Bay: Aytemiz Alanyaspor
Kaynak: Hürriyet