Sumudica: Karşımızda Türkiye'nin efsanelerinden birisi var!

'nın açıklamaları:

"Ben oyuncularımla toplantı yaptım. Bunlardan birisi de geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'ye kaybetmiştik burada. Bu bir Anadolu takımı için çok önemlidir. Son 15 maçta sadece Galatasaray'a kaybettik. Başka maç kaybetmedik. Sahada olacak şeylere hazırız. Karşımızda çok iyi bir takım ve Türkiye'nin efsanelerinden olan futboldan anlayan bir hoca var. Ben oyun planımda devam edeceğim. Yedek oyuncular ile ilk 11 oyuncuları benim için aynı değerde. Onlar da bu takımın oyuncusu. Astra'da çalışırken de yedek oyunculardan katkı anlamında Avrupa'da üçüncü sıradaydım."