Sözlerinde durmasalar bu transfer bitmezdi

Beşiktaş’ta Bernard Mensah mutluluğu yaşanıyor. Ganalı yıldızı kadrosuna katarak hem orta sahaya rekabet getiren hem de kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, Kayserispor Yönetimi ve Mensah’a teşekkür etti.

Transferin ardından durum değerlendirmesi yapan Beşiktaşlı yöneticilerin, “Mensah ve Kayserispor sözünde durmasa bu transfer bitmezdi. Oyuncunun verdiği sözü tutması çok önemli. Mensah’ın bu vefası transferin bitmesini sağladı” dedikleri öğrenildi. Bu transferden önce Mensah ile konuşarak oyuncuya yeni sezonun planlamasını anlatan Sergen Yalçın’ın da transfere ciddi destek verdiği yönetimde konuşuldu.

Transfer sırasında hem teknik heyetle hem de yönetimle konuşan Bernard Mensah’ın ise “Beşiktaş ve Sergen Yalçın zaten beni heyecanlandıran etkenlerdi. Yeni sezonda Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şimdiden heyecanlıyım. Bir senelik kiralık geldim ama burada uzun yıllar kalmak isterim. İnşallah taraflar opsiyon konusunda anlaşır” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, Kayserispor’dan Bernard Mensah’ı transfer ettiğini 19.05’te twitter hesabından duyurdu, bu Galatasaray’a gönderme olarak yorumlandı.

Mensah ise transfer videosunda, “Ev bir beton yığını değil. Kendinizi ait hissettiğiniz yer... Evin camından baktığımda otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah, benim evim Beşiktaş” diye konuştu.

İlk idmanından sonra da açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, “Böyle bir yerde olmak hayalimdi. Zaten herkesin bana olan yaklaşımı ne kadar doğru bir yere geldiğimi bana gösterdi. Önümüzde PAOK maçı var. Her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi’nde yer almak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet