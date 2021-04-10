Son 5 yıl performansıyla Avrupa'da sekizinci, Türkiye'de zirvede!

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım giden Beşiktaş, son 5 sezona bakıldığında da Avrupa'nın en iyileri arasında.

2015-16 ve 2016-17'de sezonu şampiyonlukla kapatan siyah-beyazlılar, 3 sezonluk aranın ardından bir kez daha zafere çok yakın.

Football Observatory'nin araştırmasına göre; Avrupa'nın 10 major liginin alındığı değerlendirmede Kara Kartal ligi domine eden takımlar arasında gösterildi.

2016'dan başlayıp 21 Mart 2021'e kadar yapılan değerlendirmede Beşiktaş, maçlarının yüzde 19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı.

Listede Hollanda ekibi Ajax, en az 3'er golle müsabakalarının %39.4'ünü kazanırken, takipçisi Paris Saint-Germain'in ise en az 3 gol atıp kazandığı maç sayısı %36.3 oldu.

Barcelona (%33.7), B.Münih (31.8), M.City (%28.9), Benfica (%25.6) ve Club Brugge'ün (23.6) ardından Beşiktaş sıralamada 8. oldu.

Sergen Yalçın'ın talebeleri, bu sezon ise toplamda 13 galibiyetini en az 3 gol atarak elde etti.

(SABAH)