Sivasspor maçında gözler Aboubakar'da

Süper Lig’in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la karşılaşacak olan lider Beşiktaş ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma ve istasyon koşularından sonra açma-germe programı gerçekleştirdi. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarından sonra yarı sahada çift kale maç oynayan siyah-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı şut programıyla tamamladı. Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giyen futbolcuların ise sahada yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Kartal’da adalesindeki sakatlığı tamamen düzelen Vincentdün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Afrika Uluslar Kupası eleme grubu maçları için gittiği Kamerun’dan sakat dönen Aboubakar; Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve son olarak Ankaragücü karşılaşmalarında görev yapamadı. Cenk Tosun’un da sezonu kapatması yüzünden hücum hattındaki eksikliği bir hayli hissedilen yıldız golcünün takıma dönmesi, Sivas deplasmanı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın’a rahat bir nefes aldırdı.

Yalçın, Sivasspor karşısında Aboubakar’ı ilk 11’de sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Kendisini iyi hisseden Kamerunlu oyuncu zorlu maçta santrfor pozisyonunda görev yapacak. Aboubakar’ın takıma dönüşüyle birlikte Cyle Larin yeniden sol kanada kaydırılacak. Hücum hattının sağında ise yine Rachid Ghezzal yer alacak. (MİLLİYET)