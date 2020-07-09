Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Maçla ilgili şunu söyleyeyim, Kasımpaşa çok güçlü ve önemli oyunculara sahip bir takım. Onları tebrik ediyorum. Biz zor bir maç oynadık, böyle bir süreçte maç oynamak çok zor. Sakatlar, cezalılar oluyor. Tek temennim şu; bir an önce şu üç maçı oynamak istiyoruz. Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Oynadığımız müsabakalarda zorlanıyoruz. Ancak bugün oyuncular ortaya karakter koydular, bunun için onları tebrik ediyorum." dedi.

"Üçüncü olur muyuz bilemiyorum." diyen genç teknik adam, "Zorlu maçlar var önümüzde. Sıralamanın en iyi yeri bizim için üçüncülük, umarım orada bitiririz." şeklinde konuştu.

Gökhan ve Burak'ın sakatlarını hakkında konuşan Yalçın, "Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz'ın MR'ları çekilecek. İkisi de sakatlanıp çıktılar, dört gün sonra maçımız var. Şahsi görüşüm onları dört gün sonra kullanamayız. Umarım sezonu kapatmış olmazlar. Birlik beraberlik içinde sezonu bitirmek istiyoruz. Yönetimle, ekiple, hep birlikte iyi skorlarla kalan üç haftayı bitiririz diye temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Ntv Spor