Sergen Yalçın'ın soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

İkinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe bürünen Kara Kartal, attığı 4 golle galibiyete uzanmıştı. Takımdaki bu keskin değişimin arkasından teknik direktör Sergen Yalçın çıktı. Tecrübeli hoca, devre arasında yaptığı konuşmayla takımını ateşleyerek ekip olarak istediklerini aldı.

Yalçın’ın ilk 45 sonrasında soyunma odasında, “Ben böyle bir 45 dakikayı kabul etmiyorum. İkinci yarıya da aynı 11’le çıkacağız. Bizim için maç yeni başlıyor. İkinci yarıda ilk düdükle birlikte daha fazla baskıyla ilk 15 dakikalık bölümde golü bulmanızı bekliyorum. İlk golü bulursak devamı da gelecektir” sözlerini kullandığı bildirildi.

OYUNCULARINI TEK TEK TEBRİK ETTİ

Erzurumspor karşısında ilk yarıda özellikle performans olarak bekleneni veremeyen futbolcuları oyundan almayarak onlara bir şans daha veren Sergen Yalçın, böylelikle hem oyuncularının morallerini bozmadı hem de galibiyete uzandı. Yalçın, 4-0’lık zafer sonrasında oyuncularını teker teker tebrik etti.

Kaynak: Fanatik