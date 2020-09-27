Sergen Yalçın'dan Aboubakar, Lens ve Umut sözleri

Konyaspor maçından önce açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında da konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu kadroya alma nedenini de açıkladı. Koronavirüsü yenerek görevine dönen genç teknik adam, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Aboubakar iyi durumda. Gelene kadar antrenmanlara devam ettiğini, hazır olduğunu söyledi. Biz de kadroya aldık İlerleyen dakikalarda onu da değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.