Sergen Yalçın yenilen gole çok sinirlendi

Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençleribirliği'nin kozlarını paylaştığı mücadelede Sergen Yalçın ve yeni transferler olay oldu.

Sergen Yalçın, Bogdan Stancu'nun 8. dakikada attığı golden sonra oyuncularına uzun süre kızdı.

Tecrübeli teknik adamın, futbolcuları uyarırken yedek kulübesindeki hali izleyenleri şaşırttı.

Bu sezon istediği sonuçları almakta güçlük çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu. Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.

Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi. Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.

Kaynak: Hürriyet