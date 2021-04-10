Sergen Yalçın tedbiri elden bırakmıyor

Bundan sonra rakiplerin ne kaybettiğine değil, Beşiktaş’ın neler kazandığına bakacaklarını söyleyen siyah-beyazlıların teknik patronu, “Ortada ne biten bir şey var ne de gelen şampiyonluk...

Hedefimiz için daha çok yolumuz var” diyerek çok dikkatli olmalarını istedi.

Galatasaray’ın bay olduğu haftada hem Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyet hem de Fenerbahçe’nin, Malatya deplasmanında bıraktığı iki puan Beşiktaş’ın keyfini yerine getirirken, tedbirler daha da arttı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu haftaki

Erzurum deplasmanından eli boş dönülmemesini istedi.

Erzurum’un, hava ve saha şartlarının, kendisini ilgilendirmediğini ve takımın oyun kurgusunun sahaya yansıtılması gerektiğini tüm takıma aktaran siyah - beyazlı teknik adamın,

“Aytemiz Alanyaspor maçında kendi oyunumuzu sahaya yansıttık ve bu maçta da aynı sistemin sahada olması gerektiğini söylüyorum.

Biz oyunumuzu oynarsak diğer etkenler bahanemiz olamaz. Olmamalı da...

Artık telafisi mümkün olmayan haftalara yaklaşıyoruz.

Elimizdeki bu küçük avantajı korumamız gerek. Çünkü bizi çok daha zor maçlar bekliyor.

Ortada ne biten bir şey var ne de gelen şampiyonluk. Hedefimiz için daha çok yolumuz var” diye konuştuğu bildirildi.

Bundan sonra rakiplerin ne kaybettiğine değil Beşiktaş’ın neler kazandığına bakmanın daha doğru olduğunu da paylaşan teknik direktör Sergen Yalçın, ligin dibindeki takımlarla oynayacakları maçlara, çok dikkatli hazırlanılması gerektiğini ifade etti.

(MİLLİYET)