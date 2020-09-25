Sergen Yalçın sevinci
Beşiktaş’ta koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya giren teknik direktör Sergen Yalçın, uzun bir aranın ardından takımının başında antrenmanda yer aldı.
FUTBOL 25.09.2020, 13:32 26.09.2020, 10:36
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Beşiktaş'a, teknik direktör Sergen Yalçın'dan iyi haber geldi. Koronavirüs nedeniyle bir süredir karantinada bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcı, sağlığına kavuştu.
Karantina süresini de tamamlayan Sergen Yalçın, takımın başına döndü ve antrenmanda yer aldı.
Deneyimli teknik adam, pazar günü deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapabilecek.
Sergen Yalçın, koronavirüs testini pozitif çıkması nedeniyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında yedek kulübesinde yer alamamıştı.
Kaynak: TRT Spor