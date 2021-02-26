Sergen Yalçın: Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda da böyle bir ara olmuştu. İlk yarıda 3 haftalık ara vardı. Sezon başı hazırlığı gibi oldu biraz da. Çok faydalı oldu. Ondan sonra oyuncular da fiziksel ve taktiksel olarak gelişim gösterdiler. Bu arada ise oyuncuları dinlendirdik. Yükleme yapmadık. Milli maçlar var. Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor. Ghezzal geldi, Montero gelecek. Cenk de gelecek. Oyunculara 3 gün izin verdik. (FOTOMAÇ)