Sergen Yalçın: Negatiften pozitife gidiyoruz

Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir dönem yardımcılığını yapan ve şu anda Alanyaspor'un başında olan Çağdaş Atan'ın başarılı bir grafik çizdiğini dile getirdi.

"Çağdaş Hoca, iyi bir yerden başladı ve çok da başarılı. Alanyaspor oyuncu kalitesi ve oyunsal anlamda tesadüfen buraya gelmiş değil. Hak ederek lider pozisyonundalar. İyi ve güçlü bir takım. Bunu biliyoruz. Hocamız da gerçekten başarılı bir grafik çiziyor.

Oyuncularımızın dönmesi bizim için avantaj oldu. Geniş bir kadroya sahibiz şu an. Doğal olarak bazı oyuncuları kenarda oturtmak durumundayız. Oğuzhan, Nkoudou, Mensah bireysel performanslarını yukarı çıkardı.

Negatiften pozitife gidiyoruz. Mutlu oluyoruz kazanınca. Biz teknik direktörlük yapıyoruz. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Değerli şeyler bunlar. Son 3 haftada taraftarımızı mutlu ediyoruz.

Bugün de zor bir maç oynayacağız. Kolay değil. Güçlü bir takım. 3 haftadır zaten güçlülerle oynuyoruz. İyi savaşıyoruz. Güçlü bir takım olduk. İnşallah bugün de buradan istediğimiz sonucu alır ayrılırız.

Ciddi bir yağış var. Oyunu zorlaştıracak. Islak bir zemin olacak, hataya müsait olacak ortam. Bunu maç başlayınca daha net göreceğiz.

Güçlü ve iyi başlayan kadrom var. Kenardan oyuna sokabileceğim, oyunu değiştirebileceğim oyuncular var. Başlangıçlar önemlidir ama bitiş düdüğü daha önemlidir."

(Fotomaç)