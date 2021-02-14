Sergen Yalçın kararını verdi! Başkentte çift santrfor!
Kartal’da, Gençlerbirliği karşısında Cenk ve Aboubakar birlikte oynayacak... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Gençlerbirliği maçında iki forvetini birden kullanmanın planlarını yapıyor.
Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşarken yeni alternatifler üzerinde çalışıyor. Ankara’daki maçta Vida, N’Sakala, Montero ve Rıdvan’dan faydalanamayacak olan Kartal’da sağ ve sol bekte sıkıntı öne çıkarken, Yalçın idmanda Rosier, Welinton, Atiba ve Necip’i de bu pozisyonda çeşitli varyasyonlarla denedi.
ADEM LJAJiC’E ÖNEMLi GÖREV
DORUKHAN SEViNCi
Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredin antrenmanlarda yer alamayan Dorukhan Toköz dün takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncu duruma göre Gençlerbirliği maçında sağ bekte şans bulabilir. Dorukhan’ı sağ bekte Rosier’i sol bekte, Necip ve Welinton’ı stoperde oynatmayı düşünen Sergen Yalçın son kararını maç öncesi taktik çalışmasında verecek. (HÜRRİYET)