Sergen Yalçın, kaleye Gökhan Akkan'ı istiyor

Çaykur'un, Kasımpaşa'ya yenilmesinin üzerine bir de teknik direktör Ünal Karaman'ı kaybetmesi;'ı,konusunda heyecanlandırdı.'a gelmek istediği için Karaman tarafından 11'e alınmadığını bildiği Gökhan için Sergen, "Diğer tüm kaleci transferi görüşmelerini erteleyin. Rizespor'un durumuna göre Gökhan'ı alırız" dediği bildirildi. Sergen'in en baştan beri hedefi Gökhan Akkan'dı. Ancak o dönemde yapılan görüşmelerde Rizespor yönetimi çok uçuk rakamlara çıkmıştı.

Kaynak: Fotomaç