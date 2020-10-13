Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor!

Fatih Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçını 5-2 kazanan Beşiktaş’ın ortaya koyduğu pozitif futbol, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürdü. Karşılaşmanın ardından bazı yöneticiler ve yardımcıları ile durum değerlendirmesi yapan Yalçın, özellikle takımın kondisyonundan memnun kaldığını aktardı.

Yeni sezonun ilk resmi maçını (PAOK) temmuz ayında oynamak zorunda kaldıkları için kamp döneminde yeteri kadar kondisyon yüklemesi yapamadıklarının altını çizen siyah-beyazlı hocanın, “Elbette hatalarımız oldu ama hiç kimse bu takımın kondisyon açısından hazırlanma zamanı bulamadığını konuşmadı. Bu anlamda hızla iyiye gidiyoruz. Beni skordan çok takımın fizik durumu memnun etti. Maç oynadıkça kötü gidişatı geride bırakacağız. Lige verilen ara ve bunun üstüne 5. haftayı bay geçirmemiz bizim için kamp dönemi gibi olacak” diye konuştuğu öğrenildi.

Sergen Yalçın, sağ bek pozisyonunda görev yapan yeni transfer Valentin Rosier’i beğendiğini de dile getirdi.

Deneyimli teknik adamın, “Rosier’in durumunu çok merak ediyordum. Oynadığı futbolla beni çok memnun etti. Takıma alıştıkça ondan daha fazla verim alırız. Genel itibariyle oyuncularımın hırslı oluşu da bizim için önemli bir nokta. Lige geri döndüğümüzde işte bu kazanma hırsı ve iyi kondisyon bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Savunma anlamında çalışmamız gereken önemli noktalar var. Bir hazırlık maçı daha oynarsak iyi bir kamp dönemi geçirmiş oluruz. Lig ilerledikçe bazı taşlar yerine oturur. Ayrıca herkesin bu takımın arkasında durması gerekiyor. Sadece biz ve yönetimle olmaz, taraftar da daha fazla destek vermeli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kaynak: Milliyet