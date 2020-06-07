Sergen Yalçın'ın gözü Kartal Kayra Yılmaz'da!

Süper Lig’in kalan bölümünde daha fazla genç oyuncunun şans bulacağı Beşiktaş'ta, kulübün alt yapısından gelen Kartal Kayra Yılmaz, takım çalışmalarında ön plana çıkıyor.

19 yaşındaki ön libero, çalışkan ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör’ı memnun ediyor.

Yetenekli futbolcu, ligde kalan 8 haftada orta sahada; Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny ve Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak görev yapacak.

Kaynak: Fanatik