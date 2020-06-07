Sergen Yalçın'ın gözü Kartal Kayra Yılmaz'da!
Kartal Yılmaz, idmanlardaki hırsıyla Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı.
FUTBOL 07.06.2020, 12:38
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Süper Lig’in kalan bölümünde daha fazla genç oyuncunun şans bulacağı Beşiktaş'ta, kulübün alt yapısından gelen Kartal Kayra Yılmaz, takım çalışmalarında ön plana çıkıyor.
19 yaşındaki ön libero, çalışkan ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Sergen Yalçın’ı memnun ediyor.
Yetenekli futbolcu, ligde kalan 8 haftada orta sahada; Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny ve Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak görev yapacak.
Kaynak: Fanatik