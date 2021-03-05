Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin

Sezon başı yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu. Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. (FANATİK)