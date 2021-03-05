Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin
Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile sezona başlamıştı.
FUTBOL 05.03.2021, 09:56 kartalbakışı.com
69
Sezon başı yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu. Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. (FANATİK)