Sergen Yalçın'ın derbi planı

Süper Lig’de 9. haftayı 3-2’lik Başakşehir galibiyetiyle tamamlayan Kara Kartal’da tüm gözler pazar günkü Fenerbahçe derbisine çevrildi. 5’i koronavirüs, biri de cezalı olması sebebiyle toplamda 6 futbolcusundan yoksun çıktığı mücadelede Başakşehir’i oyunun ilk bölümündeki baskılı futboluyla devirerek gücünü gösteren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, hafta sonunda Kadıköy’de çıkacakları zorlu oyunda da aynı sistemi uygulama kararı aldı. Cyle Larin ve Vincent Aboubakar’ın her geçen gün daha etkili görüntü sergilemesi, Rachid Ghezzal’in hücum hattına ağırlığını koyması ve Atiba’nın artık şaşırtmayan yüksek formunu göz önünde bulunduran Yalçın, Fenerbahçe mücadelesinde de erkenden skoru yakalamak istiyor.

Görev yaptığı son 4 maçta 4 gol atan Cyle Larin ve form grafiği her geçen gün yükselen Vincent Aboubakar’ı hafta boyunca gerçekleştirilecek idmanlarda özel olarak hazırlayacak olan Sergen Yalçın, bu 2 ismi yine Ghezzal ve Atiba’yla destekleyecek. Oyunun merkezindeki hakimiyeti elinde tutmayı planlayan Yalçın, bu konuda da eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza’ya güveniyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Sarı-Lacivertliler’le oynanacak kritik mücadelede de Brezilyalı ismi takımın lideri olarak sahaya sürecek olan başarılı hoca, skor özelliği yüksek rakibini kendi silahıyla vurmayı amaçlıyor.

Kaynak: Fanatik